The Bikeriders: il nuovo trailer del film con Austin Butler e Tom Hardy

A giugno arriverà nelle sale il film The Bikeriders e il nuovo trailer mostra alcune scene in anteprima del progetto con star Tom Hardy e Austin Butler.

Nelle immagini del progetto, che può contare su un cast davvero stellare, si anticipa il cambiamento che avviene in una gang di motociclisti che inizia a dare spazio ad attività criminali e violenza.

Un progetto ispirato a fatti realmente accaduti

Il film diretto da Jeff Nichols si ispira a eventi realmente accaduti. Al centro della trama c'è Kathy, sposata con un motociclista selvaggio e spericolato di nome Benny, che racconta l'evoluzione del club di motociclisti chiamato Vandali nel corso di un decennio a partire dal gruppo locale, unito da corse sfrenate, moto rombanti e rispetto per il leader Johnny.

Kathy fa del suo meglio per capire come gestire la natura selvaggia del marito e la sua fedeltà a Johnny, con il quale sente di dover competere per l'attenzione di Benny. Mentre la vita nei Vandali diventa più pericolosa e il club minaccia di diventare una banda criminale, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà nei confronti del club e di loro stessi.

Il cast del film è guidato da Tom Hardy, Austin Butler, Michael Shannon, Jodie Comer, Boyd Holbrook, e Norman Reedus.

Jeff Nichols è tornato alla regia a più di otto anni di distanza da Loving, progetto, anche in quel caso ispirato a fatti realmente accaduti, che aveva ottenuto una buona accoglienza da parte della critica e del pubblico.