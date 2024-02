The Bikeriders: in sella con Austin Butler e Tom Hardy nel nuovo trailer italiano

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Bikeriders, film che vede protagonista la coppia inedita formata da Austin Butler e Tom Hardy.

Di cosa parla The Bikeriders?

Nel film ispirato a fatti realmente accaduti, Kathy, sposata con un motociclista selvaggio e spericolato di nome Benny, racconta l'evoluzione del club di motociclisti chiamato Vandali nel corso di un decennio a partire dal gruppo locale, unito da corse sfrenate, moto rombanti e rispetto per il leader Johnny.

Kathy fa del suo meglio per destreggiarsi tra la natura selvaggia del marito e la sua fedeltà a Johnny, con il quale sente di dover competere per l'attenzione di Benny. Mentre la vita nei Vandali diventa più pericolosa e il club minaccia di diventare una banda criminale, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà nei confronti del club e di loro stessi.

Il ritorno alla regia di Jeff Nichols

The Bikeriders segna il ritorno alla regia di Jeff Nichols a più di otto anni di distanza da Loving. Il regista si è fatto conoscere per i suoi film indipendenti acclamati dalla critica come Shotgun Stories e Take Shelter, entrambi con Michael Shannon protagonista, e successivamente con Mud, con Matthew McConaughey, e il fantascientifico Midnight Special.

Austin Butler su The Bikeriders: "Che paura, in 40 in moto senza casco in una stradina stretta...""

Nel cast di The Bikeriders, oltre all'inseparabile Shannon, ci sono anche Jodie Comer, Boyd Holbrook, e Norman Reedus. Il film non ha ancora una data d'uscita, poiché inizialmente i diritti appartenevano alla Disney (tramite 20th Century Studios) che aveva intenzione di distribuire il film direttamente in streaming. Con il passaggio a Universal, il film arriverà nelle sale.