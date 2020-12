The Big Bang Theory: Kaley Cuoco ricorda un incontro terrificante con una fan

Non sempre gli incontri con i propri fan sono piacevoli, come ricorda bene Kaley Cuoco, star dello show The Big Bang Theory, che ha raccontato di un episodio terrificante vissuto su un volo di linea.

Kaley Cuoco nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

L'attrice, che ha interpretato Penny nella sitcom della CBS, ha raccontato ad USA Today un'esperienza vissuta mentre era in volo, immersa nella visione di un film. Kaley Cuoco era tranquillamente al suo posto guardando un film durante un volo quando una delle hostess si è avvicinata all'improvviso, spaventandola:

"Ero al mio posto. Ero davvero assorbita da questo film e dal nulla l'assistente di volo deve aver pensato che fosse molto divertente, è arrivata, ha esclamato 'Penny, Penny' e ha iniziato a bussare vicino a me. È stato terrificante. E dalla sua espressione, quando mi ha visto, penso sia stata dispiaciuta. Così le ho detto 'Va bene, [ma] perché bussi?' Era così dispiaciuta che poi le ho detto che era tutto ok".

L'attrice sul momento non aveva idea del perché l'hostess stesse fingendo di bussare a una porta, ma poi ha capito che la ragazza voleva solo imitare il gesto di Sheldon Cooper, interpretato da Jim Parsons, quando bussava alla porta di Penny. Nella serie, infatti, Sheldon bussa tre volte alla porta della vicina per assicurarsi di non imbattersi in qualcosa che non dovrebbe vedere.

Un episodio strambo ma non inusuale, visto che Kaley Cuoco è stata protagonista di The Big Bang Theory dal 2007 al 2019 e ne avrà viste di cotte e di crude durante la sua carriera. L'attrice ha anche raccontato che molte volte in aereo si imbatte persone che guardano ripetutamente la serie tv e si ferma volentieri a salutarle:

"Un sacco di volte, camminando su e giù per il corridoio vedo spesso The Big Bang Theory in riproduzione sugli schermi dei passeggeri. A volte, saluto o do loro una piccola pacca sulla spalla. È molto carino."