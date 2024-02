The Big Bang Theory, la reazione di Kunal Nayyar allo spinoff: 'È troppo presto per interpretare ancora Raj'

Da tempo circolano voci sulla produzione di una serie spinoff di The Big Bang Theory sul personaggio di Kunal Nayyar, Raj Koothrappali. Una voce che pare non sia arrivata alle orecchie del diretto interessato.

Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar nel pilot di The Big Bang Theory

Nayyar ha commentato a TVLine il rumor sullo spinoff:"Ad essere onesto, non ho sentito nulla a riguardo oltre a quanto riportato dai media. Non sono del tutto sicuro di cosa si tratti" ha ribadito l'attore.

Insieme a Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Kaley Cuoco (Penny) e Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar ha recitato nella serie per ben dodici anni nel ruolo di Raj, un astrofisico indiano.

Troppo presto?

Ad aprile dello scorso anno si è iniziato a parlare di una serie spinoff sviluppata dal produttore della serie madre, Chuck Lorre. Tuttavia, ulteriori dettagli in seguito non sono emersi e lo sciopero degli sceneggiatori ha bloccato diversi progetti in cantiere. In passato, Lorre non aveva escluso la possibilità di realizzare nuove serie legate ai personaggi di The Big Bang Theory.

Kaley Cuoco e Kunal Nayyar nell'episodio The Grasshopper Experiment di The Big Bang Theory

Ma l'attore sarebbe disposto a tornare nel ruolo? Kunal Nayyar ha confessato:"Onestamente, mi sembra un po' troppo presto". Presto anche per un ritorno della serie:"Si può fare un revival soltanto quattro anni dopo la fine della serie? Non sarebbe una reunion ma solo un'altra stagione".

Kunal Nayyar parteciperà ad un episodio della serie Night Court al fianco dell'ex co-star in The Big Bang Theory, Melissa Rauch.