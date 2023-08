The Big Bang Theory: uno sceneggiatore spiega perché il matrimonio indiano di Raji non è mai avvenuto

Un libro dedicato ai retroscena della serie The Big Bang Theory ha rivelato il motivo per cui nella serie non è mai stato mostrato il matrimonio di Raj.

Nelle puntate non si assiste infatti al momento in cui il personaggio si sposa con Anu, nonostante i fan si aspettassero una cerimonia tradizionale indiana.

La spiegazione dell'assenza dell'evento

Steven Molaro, tra le pagine di The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series scritto da Jessica Radloff, ha raccontato la scelta presa dagli sceneggiatori per quanto riguarda la storia di Raj.

Lo sceneggiatore e produttore ha ricordato: "Abbiamo parlato di quella relazione come una storia d'amore inusuale in cui si fidanzano, e poi possono conoscersi. Non c'era nulla contro Rati Gupta, che era incredibile nella parte di Anu, ma non ha mai raggiunto i risultati che volevamo, e non abbiamo mai sentito il bisogno di scrivere un epilogo a quella storia".

Molaro ha aggiunto: "Ci sono stati decisamente dei momenti in cui avevamo sulla lavagna nella stanza degli autori: 'il matrimonio di Raj e Anu in India'. Quello era qualcosa che volevamo fare, ma semplicemente non sembrava giusto'".

Il personaggio di Anu era stato introdotto nel racconto dopo che Raj decideva di provare ad avere un matrimonio combinato. La coppia, dopo qualche problema, riusciva a far funzionare il proprio rapporto e proseguire con la loro storia d'amore. Successivamente si è poi deciso di porre fine a quel legame.