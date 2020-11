The Big Bang Theory: Kaley Cuoco e le scene di sesso con Johnny Galecki: "Lo facevano apposta"

La star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, ha parlato delle scene di sesso con il suo ex, Johnny Galecki, scene che diventarono più frequenti quando i due si lasciarono.

Kaley Cuoco, interprete di Penny in The Big Bang Theory, ha raccontato come è stato filmare scene di sesso con il suo ex fidanzato, Johnny Galecki, che nella serie tv ha invece ricoperto il ruolo di Leonard. I due attori sono stati insieme tra l 2007 ed il 2009.

Johnny Galecki e Kaley Cuoco nel pilot di The Big Bang Theory

Quando si parla di cinema, può capitare di condividere il set anche con i propri ex fidanzati, magari per fingere di stare ancora insieme di fronte alla telecamera. Lo sa bene Kaley Cuoco che infatti si è ritrovata a recitare insieme al suo ex compagno, Johnny Galecki, sul set di The Big Bang Theory, anche quando la loro storia d'amore era ormai finita.

Durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard, l'attrice statunitense è intervenuta ed ha raccontato com'è stato filmare scene intime con il suo ex fidanzato. Cuoco ha quindi ricordato di come, in seguito alla loro rottura, le sembrasse che il creatore della serie tv, Chuck Lorre, stesse inserendo sempre più scene di Penny e Leonard a letto insieme.

"Quando ci siamo lasciati ovviamente all'inizio è stato un po' delicato, ma ricordo quelle settimane durante le quali Chuck aveva scritto questi episodi in cui all'improvviso i nostri personaggi dormivano insieme ogni secondo", ha detto l'attrice, aggiungendo: "Johnny ed io ne parliamo spesso e penso che Chuck l'abbia fatto apposta. Se fosse qui gli chiederei perché tutto quello sia venuto fuori dal nulla".

Johnny Galecki e Kaley Cuoco in una scena dell'episodio The Big Bran Hypothesis di The Big Bang Theory

Come ben ricorderanno i fan di The Big Bang Theory, Penny e Leonard si sono finalmente fidanzati nella settima stagione e si sono sposati nella nona stagione. Nel podcast di questa settimana, Kaley ha raccontato come è nata la sua storia con Johnny e quale sia oggi il rapporto tra loro due. "Quando abbiamo registrato per la prima volta insieme, ero così innamorata di lui, che però all'epoca aveva una ragazza", ha detto l'attrice. "Ci siamo messi insieme e siamo stati fidanzati per due anni, poi ci siamo lasciati. Fortunatamente io e Johnny ne siamo usciti brillantemente ed oggi siamo più vicini di quanto non lo fossimo mai stati".

Ricordiamo che Johnny Galecki è attualmente fidanzato con Alaina Meyer, da cui un anno fa ha avuto un figlio. Kaley Cuoco, invece, si è sposata nel 2018 con Karl Cook.