The Beekeeper batte (di poco) Mean Girls al box office USA

Weekend senza scossoni al box office americano, che vede il sorpasso del thriller The Beekeeper ai danni di Mean Girls.

Si invertono le prime posizioni del box office americano dell'ultimo weekend di gennaio, per poche centinaia di dollari The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer e interpretato da Jason Statham, supera Mean Girls ed è primo. Altri 7,4 milioni gli permettono di supera i 42 milioni in tre settimane. Come rivela la nostra recensione di The Beekeeper, la star Jason Statham interpreta Adam Clay, un ex agente che decide di vendicarsi dopo che il suo amico cade in una rovinosa truffa di phishing e muore suicida.

The Beekeeper: il film ha infranto un record su Rotten Tomatoes per Jason Statham

Mean Girls: Angourie Rice, Bebe Wood, Avantika, Reneé Rapp in un'immagine

Secondo il musical reboot Mean Girls. Il pubblico americano, in gran parte femminile, conferma l'amore già dimostrato per l'originale del 2004 premiando un cast tutto al femminile capitanato da Angourie Rice, Reneé Rapp e Auli'i Cravalho. La pellicola incssa perciò altri 7,2 milioni che la portano a un totale di 60 milioni tondi tondi.

Mean Girls: Lindsay Lohan "ferita e delusa" da una battuta del musical

Il campione delle festività natalizie, Wonka, è stabile al terzo posto e incassa altri 6 milioni che lo portano a un incasso totale di oltre 195,1 milioni. A livello globale il film ha superato i 500 milioni di incasso, grande risultato per la pellicola che vede Timothée Chalamet nei panni dei giovane cioccolatiere nato dalla penna di Roald Dahl.

Al quarto posto si piazza Prendi il volo. La pellicola d'animazione Universal e Illumination che incassa altri 5,3 milioni di dollari. A un mese dall'uscita, il film - che racconta di una famiglia di anatre che si perde mentre si dirige a sud per l'inverno - ha guadagnato 101,2 milioni di dollari in Nord America e 206 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di 70 milioni di dollari.

A chiudere la Top 5 è la piccante romcom Tutti tranne te, con 4,8 milioni d'incasso. Il film, costato 25 milioni di dollari e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell, ha superato i 71 milioni di dollari dopo sei settimane di programmazione.