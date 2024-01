Mean Girls: Lindsay Lohan 'ferita e delusa' da una battuta del musical

Lindsay Lohan ha reagito negativamente ad un dettaglio presente nel reboot di Mean Girls.

La star di Mean Girls Lindsay Lohan ha espresso la propria delusione in merito ad un frangente del reboot musical uscito da poco nelle sale. Nel film, Angourie Rice eredita il personaggio di Lohan nel ruolo della nuova studentessa Cady Heron.

Ad un certo punto del film la rapper Megan Thee Stallion, che ha contribuito alla colonna sonora, appare attraverso un montaggio sui social, commentando l'abito natalizio di Cady durante un talent show.

Nel video, Cady viene appellata come 'fire crotch', uno slang utilizzato per riferirsi, in maniera offensiva, a persone con i capelli rossi. La battuta sembra un riferimento a ciò che disse il manager musicale Brandon Davis nel 2006 nei confronti di Lindsay Lohan.

La reazione di Lindsay Lohan

Un rappresentante dell'attrice ha dichiarato pubblicamente che 'Lindsay è molto ferita e delusa per il riferimento nel film'. Lohan compare brevemente nel film e la sua presenza ha significato molto per Angourie Rice, in base a quanto confessato dalla nuova protagonista.

Nei giorni successivi alla distribuzione diversi fan sono rimasti delusi nello scoprire che il reboot non è un rifacimento diretto della commedia di Mark Waters del 2004 bensì dell'omonimo musical di Broadway.

Nel cast del film anche Renée Rapp, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey e Bebe Wood, con Tina Fey e Busy Philips.