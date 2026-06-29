The Bear 5 rende omaggio a Rob Reiner: solo i fan più attenti coglieranno la dolcissima citazione

Rob Reiner ha interpretato Albert Schnurr nella quarta stagione e ora, nel finale, la serie omaggia l'attore e regista con una frase simbolo de La Storia Fantastica.

L'ultima stagione di The Bear non si limita a concludere la storia del ristorante più caotico, brillante e amato della tv recente. Regala anche ai fan un saluto discreto ma toccante a Rob Reiner, apparso nella quarta stagione nei panni di Albert Schnurr, mentore di Ebraheim e presenza entrata con delicatezza nell'universo della serie FX.

Con l'arrivo degli otto episodi finali, molti spettatori hanno notato subito la sua assenza. Reiner, scomparso nel dicembre 2025, avrebbe potuto tornare nel ruolo di Albert, ma non ha fatto in tempo a girare nuove scene. E così The Bear ha scelto una strada più delicata, evitando soluzioni troppo esplicite e preferendo un omaggio sottile, capace di arrivare soprattutto a chi conosce bene la sua filmografia.

Perché Rob Reiner è mancato così tanto in The Bear 5

Jeremy Allen-White in The Bear

Albert Schnurr non era una semplice guest star in The Bear. Nella quarta stagione, il personaggio interpretato da Rob Reiner aveva portato accanto a Ebraheim, uno dei cuochi del ristorante e figura silenziosa ma fondamentale della brigata, una presenza calda, saggia e discreta. Qualcuno capace di lasciare un segno profondo ben oltre il poco spazio in scena.

Il rapporto tra i due aveva aperto una parentesi tenera dentro il caos quotidiano del ristorante, fatto di ambizioni, ansie e sogni che sembrano sempre un po' troppo grandi per potersi avverare. Per questo, con la quinta stagione, diversi fan si aspettavano di ritrovarlo. La sua mancanza, invece, si è fatta sentire e non poco.

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Su X molti spettatori hanno commentato con malinconia il vuoto lasciato da Reiner, soprattutto durante i momenti in cui la serie sembra continuare a evocare Albert senza poterlo mostrare, per ovvi motivi. Una soluzione narrativa inevitabile, ma che in The Bear ha una sua coerenza: nella serie, infatti, spesso sono proprio le assenze, più delle presenze, a raccontare meglio i personaggi.

L'omaggio a La Storia Fantastica commuove tutti

Una scena de La Storia Fantastica di Rob Reiner

Il momento che ha emozionato definitivamente molti fan arriva con la frase "As you wish", "Come desideri". Tre semplici parole che, per chi conosce la filmografia di Reiner, hanno un significato enorme. Il riferimento è infatti a La storia fantastica, il cult del 1987 diretto proprio da Rob Reiner: sono le uniche parole con cui il garzone Westley (Cary Elwes) risponde ripetutamente alla principessa Bottondoro (Robin Wright), che esprimono molto più di quanto si possa immaginare.

Inserita nel finale di The Bear quella battuta diventa qualcosa di più di una citazione cinefila. È un saluto elegante, dolcissimo e tenero a un regista che ha attraversato commedia romantica, coming of age, dramma giudiziario e fiaba avventurosa con una leggerezza solo apparente. Da Harry, ti presento Sally a Stand by me - Ricordo di un'estate, fino a Codice d'onore, il regista ha costruito un immaginario familiare anche a chi magari non ne riconosceva subito il nome.

La serie decide così di non interrompere il racconto né di trasformarlo in una commemorazione esplicita facendo sparire il personaggio di Albert, ma di salutare l'attore con un gesto discreto, una frase-simbolo rivolta al pubblico. Chi riconosce il riferimento si emoziona, chi non lo coglie avverte comunque una sfumatura di tenerezza in più.