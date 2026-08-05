Heated Rivalry 2, il successo della serie porta la produzione a fare un appello speciale ai fan

A Toronto stanno per cominciare le riprese della seconda stagione della del dramma sentimentale sull'hockey, ma l'entusiasmo dei fan ha spinto la produzione a chiedere collaborazione

L'attesa per Heated Rivalry 2 continua a crescere da quando è stato annunciato che le riprese dei nuovi episodi cominceranno ufficialmente il 10 agosto a Toronto. Il successo della prima stagione è stato tanto inaspettato quanto travolgente, al punto da aver spinto la produzione a rivolgere un appello diretto ai fan: sostenere lo show, ma lasciare al cast e alla troupe lo spazio necessario per lavorare serenamente.

Hudson Williams e Connor Storrie si scontrano in Heated Rivalry

L'invito è arrivato attraverso i canali ufficiali della serie e della casa di produzione Accent Aigu Entertainment: "Ai nostri straordinari fan e a tutti coloro che hanno condiviso l'entusiasmo per lo show: il vostro supporto, il vostro entusiasmo e la vostra gentilezza hanno significato tantissimo per noi. Mentre ci prepariamo al ritorno di Heated Rivalry, aiutateci a renderlo il migliore possibile. Se doveste imbattervi in una delle nostre location di ripresa, vi chiediamo di lasciare al cast e alla troupe lo spazio necessario per fare ciò che sanno fare meglio".

Un appello che racconta anche il livello di attenzione raggiunto dalla serie negli ultimi mesi. Dopo il debutto, Heated Rivalry è diventata rapidamente un fenomeno internazionale, trasformando gli attori protagonisti Hudson Williams e Connor Storrie in due degli artisti più seguiti dal pubblico.

La crescente popolarità della serie è tornata a farsi assai evidente anche nelle ultime settimane, con numerosi fan che hanno cercato di fermare per strada i due attori durante le loro apparizioni pubbliche a Toronto, proprio mentre si avvicina l'inizio delle riprese della stagione 2. Una situazione che ha spinto la produzione a ricordare l'importanza di lasciare al cast e alla troupe lo serenità necessaria per lavorare.

L'interesse quasi fuori controllo del pubblico era già emerso in occasione di altri eventi promozionali. La partecipazione di Williams al Tonight Show di Jimmy Fallon, per esempio, aveva attirato una tale folla fuori dagli studi di New York, che il conduttore aveva paragonato l'accoglienza ricevuta dall'attore alla "Beatlemania".

Heated Rivalry 2 continuerà la storia di Shane e Ilya

Heated Rivalry. François Arnaud e Hudson Williams insieme in scena

La serie, prodotta per Crave e distribuita da HBO Max, è basata sulla saga letteraria Game Changers di Rachel Reid. La prima stagione ha raccontato la storia di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due giocatori professionisti di hockey inizialmente rivali che, nel corso del tempo, costruiscono una relazione tenuta lontana dai riflettori.

Il successo della serie ha portato rapidamente al rinnovo per una seconda stagione. I nuovi episodi continueranno la storia principale ispirandosi soprattutto al romanzo The Long Game, con elementi tratti anche da Role Model, quinto libro della saga. La nuova stagione approfondirà quindi il rapporto tra Shane e Ilya, alle prese con nuove sfide personali e professionali, e amplierà l'universo narrativo con nuovi personaggi.

Le riprese della seconda stagione, come detto in apertura, inizieranno a breve, mentre l'arrivo dei nuovi episodi è previsto per giugno 2027.