L'Erede stasera su Canale 5, anticipazioni: Yildiz prende una decisione estrema

Stasera su Canale 5 in prima serata torna L'Erede, la soap turca che fa compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset ormai dall'inizio dell'estate. Nella puntata odierna, Serhat dovrà affrontare una nuova prova decisiva: uscito di prigione, il capo degli Yelduran dovrà ancora difendersi dalle accuse che lo vedono coinvolto, mentre i suoi nemici continuano a tramare contro di lui.

Asir è riuscito a convincere Zeynel, il trafficante di antichità, a testimoniare contro Serhat. L'uomo sostiene infatti di aver trattato con il vero capo degli Yelduran, senza sapere che dietro agli incontri si nascondeva Akif, presentatosi con il volto coperto proprio come Serhat. La sua testimonianza potrebbe quindi mettere seriamente in difficoltà il protagonista.

Trama de L'Erede di venerdì 7 agosto

Il capo Zyan propone a Serhat un accordo per la cessione dei terreni dove si trovano le riserve auree. La firma del contratto potrebbe evitare conseguenze pesanti, ma comporterebbe una scelta difficile per Serhat, chiamato ancora una volta a mettere il ruolo di capo davanti ai propri interessi personali.

La ricerca di Zeynel coinvolge tutta Urfa e anche Melek decide di intervenire. La donna cerca di ottenere informazioni sfruttando un segreto che riguarda Akif e Nida: con la scusa di andare al bazar per comprare un profumo, convince Nida ad accompagnarla e le mostra il foulard che aveva regalato ad Akif, ancora impregnato del suo profumo. Melek minaccia di rivelare pubblicamente la relazione tra Akif e Nida e costringe la donna a scoprire dal marito dove si nasconde Zeynel.

Asir, intanto, è determinato a distruggere Serhat e, dopo aver fatto parlare Zeynel, sembra avere finalmente un'arma contro il suo rivale. Tuttavia, il piano rischia di complicarsi quando Zeynel viene trovato gravemente ferito. Asir infatti l'ha aggredito per costringerlo a testimoniare, ma le conseguenze della violenza sono state così gravi da far perdere conoscenza al trafficante, impedendogli di presentarsi in tribunale.

Nel frattempo Akif prosegue la sua alleanza segreta con la famiglia Kordali contro il fratello Serhat. Il suo piano però diventa sempre più rischioso: oltre al timore di essere smascherato da Serhat, Akif rischia di far emergere anche il suo rapporto con Nida, moglie di Asir, di cui è perdutamente innamorato.

Per celebrare il ritorno a casa di Serhat, Akif organizza una sorpresa chiamando musicisti e facendo animare la strada con musica e balli. Serhat però sfrutta l'occasione per mandare i musicisti direttamente davanti alla casa dei Kordali, provocando la rabbia di Asir. Subito dopo, Serhat convoca una riunione con tutti i capi per affrontare la situazione.

Yildiz continua a vivere il suo amore per Serhat in modo tormentato. Convinta che Melek sia una rivale, si lascia guidare dalla gelosia e dalla rabbia: il suo desiderio è avere Serhat tutto per sé, anche se lui continua a considerarla soltanto come una sorella.

Melek prova a farle capire di non essere una nemica e cerca di mediare. La situazione però porta Yildiz a compiere una scelta estrema pur di impedire che Serhat torni in prigione. Una decisione destinata a cambiare gli equilibri della famiglia Yelduran.