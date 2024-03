The Bear 3: il cast riunito per un funerale nelle prime foto dal set?

Nelle ultime ore è stata pubblicata una foto dal set di The Bear, le cui riprese della Stagione 3 sono da poco iniziate e la scena in questione sembrerebbe quella di un funerale.

Nell'immagine, infatti, tutti i partecipanti appaiono vestiti in smoking oppure completamente di nero come i personaggio di Ayo Edebiri e Abby Elliott. Proprio per la presenza di Edebiri, è improbabile si tratti del funerale del fratello di Carmy, il protagonista interpretato da Jeremy Allen White, in quanto morto prima che i due attori principali si conoscessero.

Dopo aver vinto il SAG Award, lo stesso White ha raccontato quali sono le sue speranze per il personaggio:

"Ero in volo per Chicago e mi è stato lasciato un bigliettino su un tovagliolo mentre ero in aereo. C'era scritto solo: 'Spero che Carmy abbia un lieto fine'. Credo che sia l'unica cosa che spero davvero. Che impari a capire un po' meglio se stesso, che apprezzi quello che ha e che trovi un po' di pace".

L'attore ha poi aggiunto: "Quello che voglio che la gente capisca è che per me lo show parla molto della solitudine e di come combatterla. Come trovare un senso di appartenenza, come comunicare e come entrare in connessione con gli altri. Spero che chi lo guarda si diverta e si senta meno solo. Penso che gran parte dello show riguardi la famiglia ritrovata e la connessione che tutti noi cerchiamo sempre".

The Bear

The Bear segue Carmen "Carmy" Berzatto, un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo la morte del fratello. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve bilanciare le realtà schiaccianti della proprietà di una piccola impresa, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e i suoi rapporti familiari tesi, il tutto mentre affronta l'impatto del suicidio di suo fratello.

La Stagione 3 di The Bear dovrebbe debuttare entro l'anno su Hulu (in Italia arriverà come sempre su Disney+).