The Bear 4: la serie con Jeremy Allen White ha già ottenuto il rinnovo

Le riprese della stagione 4 della serie The Bear si svolgeranno subito dopo quelle del terzo capitolo della storia, in arrivo a giugno.

The Bear ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 4 da parte di FX e le riprese si svolgeranno subito dopo quelle del terzo capitolo della storia, attualmente in fase di produzione.

Gli episodi del capitolo 3 della storia arriveranno sugli schermi americani di Hulu a giugno, mentre in Italia sono destinati alla piattaforma di Disney+.

Il ritorno dello show

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White

Dopo una stagione all'insegna di importanti riconoscimenti, come quelli ricevuti agli Emmy, sul set della terza e quarta stagione di The Bear torneranno Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach.

La serie è stata creata da Christopher Storer, impegnato anche alla regia e autore della sceneggiatura della prima stagione.

Nel cast ci sono Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson. Tra le guest star degli episodi precedenti ci sono stati Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald, Joel McHale, Oliver Platt, Molly Gordon ed Edwin Lee Gibson.

The Bear 2 è un manuale di sopravvivenza emotiva

Di cosa parlava la stagione 2

La seconda stagione della serie, disponibile su Disney+, segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare il loro malmesso locale di panini in un posto di qualità superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Naturalmente, si scopre che l'unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo, e la squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all'ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l'uno dell'altro.