The Bear 3: a breve il via alle riprese, Jeremy Allen White svela cosa vorrebbe vedere nella nuova stagione

Secondo quanto riportato da Deadline le riprese della terza stagione di The Bear inizieranno tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2024. In attesa del sequel, il protagonista Jeremy Allen White, che interpreta lo chef Carmen/Carmy Berzatto, ha svelato cosa vorrebbe vedere in questa terza stagione dello show.

Sebbene Allen non abbia ancora visto il copione, spera in una terza stagione ricca di guest star, al pari del sesto episodio della seconda stagione intitolato "Pesci", che ha visto la partecipazione di una tonnellata di star tra cui Jon Bernthal (nel ruolo di Mikey, il fratello morto di Carmy) Sarah Paulson nel ruolo della cugina Michelle e Jamie Lee Curtis nei panni di Donna Berzatto, la madre alcolizzata di Mikey e Carmy.

"Mi piacerebbe realizzare un episodio in cui possiamo far tornare tutte le guest star per un giorno, in particolare mi piacerebbe vedere tornare lo Chef Terry di Olivia Colman e Jamie Lee Curtis nel ruolo della mamma di Carmy", ha detto l'attore. Qui potete leggere tutto quello che c'è sa sapere sulla terza stagione di The Bear.

The Iron Claw

White interpreta Kerry Von Erich nel nuovo film biografico sulla famiglia di wrestler Von Erich, The Iron Claw, prodotto da A24. L'attore affianca Zac Efron (irriconoscibile nei panni di Kevin Von Erich) e Harris Dickinson (David Von Erich) che interpretano i suoi fratelli. Basato sulla storia vera dei Von Erich, The Iron Claw segue l'ascesa e il fallimento della dinastia di wrestler che ha avuto un enorme impatto nello sport dagli anni '60 ai giorni nostri. Le prime reazioni al film lodano la performance di Zac Efron. The Iron Claw è scritto e diretto da Sean Durkin, regista che si era fatto già notare per il film La fuga di Martha, la sua uscita nelle sale italiane è prevista per il 22 dicembre 2023.