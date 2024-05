The Bear 3: Carmy cerca di far decollare il nuovo ristorante nell'ultimo trailer

È stato diffuso un nuovo trailer della terza stagione di The Bear, in vista della première del 27 giugno su FX. Nella nuova clip il Carmy di Jeremy Allen White cerca di far decollare il nuovo ristorante e sa che questa volta dovrà essere diverso. Sydney e Richie di Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach sono partner creativi in questa terza stagione. Ciò significa che tutti hanno il potere e l'opportunità di controllarsi a vicenda quando le cose minacciano di esplodere. Essere all'altezza degli standard esigenti di Sydney e negoziare con l'indole di Carmy sarà un compito per tutti in quella cucina. Per chi ha sentito la mancanza di The Bear, si tratta di un gradito ritorno alla normalità, con piatti che vengono lanciati e urla a volontà.

Ma la drammaticità che contraddistingue la serie prevede anche qualche momento di tranquillità per i nostri chef preferiti. Mentre il ristorante cresce e si espande, crescono anche le vite del nostro cast di disadattati. Alcuni di questi chef saranno anche volti familiari. Una cosa rimane invariata: l'impegno nel servire i clienti e nell'elevare i propri standard. Tuttavia, nessuno degli chef si è mai trovato in un ambiente come questo. Per loro si tratterà quindi di un bel cambiamento. Riuscirà la solida cucina del The Bear a sopravvivere al caos? Date un'occhiata al trailer per farvi un'idea.

The Bear 3: il cast riunito per un funerale nelle prime foto dal set?

The Bear: Jeremy Allen White in una scena

Cosa succederà nella terza stagione di The Bear?

FX e Hulu hanno rilasciato una nuova descrizione di The Bear: La terza stagione (che verrà girata insieme alla quarta) segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre fanno tutto il necessario per trasformare The Bear, la loro paninoteca, in un ristorante raffinato ai massimi livelli, cercando nel frattempo di fare del loro meglio per restare nel business. È una battaglia persa ogni giorno nel settore della ristorazione. Carmy si impegna più che mai e pretende l'eccellenza dai suoi collaboratori, che fanno del loro meglio per eguagliare la sua intensità.