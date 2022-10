The Iron Claw: Zac Efron, irriconoscibile nei panni del wrestler Kevin Von Erich, sembra He-Man (FOTO)

Zac Efron sfoggia una massa di muscoli e degli strani capelli nelle foto dal set di The Iron Claw, dove interpreta il wrestler Kevin Von Erich.

Un irriconoscibile Zac Efron torna a sfoggiare un fisico sempre più imponente sul set di The Iron Claw, che lo vede impegnato nei panni del wrestler professionista Kevin Von Erich, membro di una vera e propria dinastia di wrestler. Le foto apparse sui social media, che lo mostrano con il telefono in mano, un asciugamano legato intorno alla vita e una strana capigliatura, hanno spinto gli utenti a notare una strana somiglianza con il personaggio di He-Man.

Scritto e diretto da Sean Durkin, The Iron Claw, attualmente in lavorazione in Louisiana, è basato su una storia vera e segue la famosa famiglia Von Erich attraverso i suoi alti e bassi nel mondo del wrestling.

La famiglia Von Erich ha avuto un enorme impatto sul wrestling sin dagli anni '60 ed è nota per una maledizione familiare. Cinque dei sei figli di Fritz Von Erich, il primo wrestler e patriarca della famiglia, sono morti prima del padre in varie circostanze. La maggior parte dei figli di Fritz, incluso Kerry Von Erich, lottarono notoriamente sul ring prima della loro morte. Ancora oggi, Marshall e Ross Von Erich, i figli di Kevin Von Erich (l'ultimo figlio vivente di Fritz), sono wrestler professionisti.

Nel cast del film che ricostruisce la saga familiare dei Von Erich troviamo Zac Efron, Harris Dickinson, Holt McCallany, Jeremy Allen White, Lily James e Maura Tierney.