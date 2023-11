The Iron Claw, le prime reazioni lodano la performance di Zac Efron: 'Un knockout assoluto'

Le prime reazioni della stampa statunitense lodano la performance di Zac Efron in The Iron Claw, nuovo film della A24 sul wrestling.

La scorsa settimana è stato presentato ai festival di Dallas e di Los Angeles The Iron Claw, il nuovo film della A24 sul mondo del wrestling che vede tra i suoi protagonisti Zac Efron, Jeremy Allen White e Lily James.

"Zac Efron regge in piedi il film, è grandioso. Questo film è una hit", scrive IndieWire. "È il 'Manchester By The Sea' dei film di wrestling. La storia della famiglia Von Erich è commovente, e la performance di Zac Efron è da knockout assoluto", aggiunge Variety.

"Ha molte cose in comune con 'The Wrestler' e 'The Fighter', non ha paura di mostrare il trauma e il dolore dei protagonisti", si legge nella recensione di TheWrap. "Un vero trionfo. Non tutti riescono a farmi ridere, piangere ed esultare come questo film", scrive il caporedattore di SlashFilm.

The Iron Claw: Zac Efron è quasi irriconoscibile nel primo trailer

Zac Efron star di The Iron Claw, film sulla celebre famiglia del wrestling Von Erich

The Iron Claw: Zac Efron in una foto del film

Zac Efron è il protagonista di The Iron Claw, drama sportivo ambientato nel mondo del wrestling prodotto da A24, nuova fatica dello sceneggiatore e regista Sean Durkin. Basato su una storia vera, il film segue l'ascesa e la caduta della famiglia Von Erich, una dinastia di lottatori che ha avuto un enorme impatto sullo sport dagli anni '60 ai giorni nostri.

A24 finanzia e produce il biopic con la sceneggiatura e la regia di Durkin insieme a Tessa Ross, Derrin Schlesinger e Harrison Huffman. Il film è stato sviluppato da House Productions, con il supporto di Access Entertainment e BBC Films. Per quanto riguarda Sean Durkin, il regista che si è fatto notare con l'acclamato La fuga di Martha, nel 2020 è tornato a conquistare la critica con The Nest.