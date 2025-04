Zoë Kravitz in trattative per dirigere How to Save a Marriage: il progetto Sony prodotto da Robert Pattinson

Dopo il suo debutto alla regia con Blink Twice, Zoë Kravitz potrebbe tornare dietro la macchina da presa per dirigere How to Save a Marriage, un nuovo progetto Sony prodotto da Robert Pattinson.

Dopo aver debuttato come regista con Blink Twice, Zoë Kravitz sarebbe vicina a firmare per un nuovo progetto come regista. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attrice è attualmente in trattative per dirigere How to Save a Marriage, film prodotto da Sony Pictures.

La sceneggiatura è firmata da Ross Evans, che sarà anche produttore esecutivo. Tra i produttori figurano Robert Pattinson e Brighton McCloskey, tramite la loro casa di produzione Icki Eneo Arlo, insieme a Geoff Shaevitz ed Evan Silverberg di Entertainment 360.

Un progetto in fase iniziale

I dettagli sulla trama non sono ancora stati svelati, ma secondo fonti vicine alla produzione, How to Save a Marriage si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo. Nonostante ciò, Sony avrebbe manifestato grande interesse per il progetto, dimostrandosi particolarmente attiva nell'assicurarsene i diritti quando è stato proposto sul mercato lo scorso anno.

Locandina di Blink Twice

L'operazione ha rappresentato una delle più rilevanti vendite a uno studio importante nel periodo successivo agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA, sottolineando la rinnovata attenzione verso progetti originali e con nomi di richiamo.

Anche se la trama resta riservata, le fonti descrivono il film come una storia con toni affilati e sfumature dark, in linea con l'atmosfera che ha caratterizzato Blink Twice, e che avrebbe contribuito alla decisione di coinvolgere Kravitz come regista.

Il debutto alla regia e i progetti futuri

Blink Twice, il debutto alla regia di Kravitz, è un thriller psicologico in uscita ad agosto 2024 per Amazon MGM Studios, con Naomi Ackie e Channing Tatum protagonisti. Il film racconta di una giovane donna invitata su un'isola privata da un miliardario dell'hi-tech, in un contesto apparentemente paradisiaco che si trasforma progressivamente in un incubo.

Zoë Kravitz sul tappeto rosso di Venezia 2014 per Good Kill

Il film ha già raccolto feedback positivi nei circuiti dell'industria, contribuendo a rafforzare il profilo della Kravitz come regista emergente.

Parallelamente, l'attrice è attesa anche sul grande schermo nel thriller Caught Stealing di Darren Aronofsky, accanto ad Austin Butler. L'uscita è prevista per l'autunno.

Per ora, Robert Pattinson risulta coinvolto nel progetto Sony solo in veste di produttore, mentre non è stato confermato alcun suo coinvolgimento come attore. I due avevano già lavorato insieme in The Batman del 2022, dove Kravitz interpretava Selina Kyle/Catwoman.