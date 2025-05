Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme in How to Rob a Bank, il nuovo film di David Leitch

Zoë Kravitz si unisce al cast di How to Rob a Bank, il nuovo film d'azione targato Amazon MGM Studios diretto da David Leitch, dove ritrova Nicholas Hoult, già suo collega in Mad Max: Fury Road.

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult torneranno a condividere lo schermo nel prossimo film di David Leitch, How to Rob a Bank, prodotto da Amazon MGM Studios. A rivelarlo è Deadline, che conferma la partecipazione dell'attrice a un progetto già attesissimo. Il film segna la reunion dei due interpreti a distanza di anni da Mad Max: Fury Road, dove avevano recitato insieme.

Nel cast del film troveremo anche Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz, a conferma del forte richiamo del progetto. La regia è affidata a David Leitch, noto per pellicole di successo come Bullet Train, Deadpool 2 e il recente The Fall Guy. L'uscita nelle sale è fissata per il 4 settembre 2026.

Mad Max: Fury Road - Nicholas Hoult, Tom Hardy e Charlize Theron circondano George Miller a Cannes

Scritto da Mark Bianculli (Hunters, Cliffhanger reboot), che figura anche come produttore esecutivo, il film è prodotto da Kelly McCormick e Leitch per 87North, insieme a Brian Grazer, Jeb Brody e Allan Mandelbaum per Imagine Entertainment.

Anche se i dettagli sulla trama sono ancora riservati, il coinvolgimento di Leitch fa pensare a un mix di azione adrenalinica e ironia visiva, elementi distintivi del suo stile.

Zoë Kravitz: tra cinema d'autore e debutti alla regia

Oltre alla collaborazione con Nicholas Hoult, How to Rob a Bank rappresenta una nuova tappa nel rapporto tra Kravitz e Amazon MGM. L'attrice ha infatti diretto per lo studio il suo primo film, Blink Twice, accolto positivamente dalla critica e apprezzato come debutto promettente dietro la macchina da presa.

Zoë Kravitz sul red carpet di Venezia 2014 per Good Kill

Ma i progetti per Zoë Kravitz non si fermano qui. L'attrice è attesa anche nel nuovo thriller Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky e in uscita nell'autunno 2025. Il film, tratto dal romanzo di Charlie Huston (anche autore della sceneggiatura), vede protagonista Austin Butler e include un cast di alto profilo con Matt Smith, Regina King, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Bad Bunny e Griffin Dunne.