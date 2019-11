The Batman, Robert Pattinson avrebbe problemi nel mettere su i muscoli per il film di Matt Reeves in uscita al cinema nel 2021?

The Batman. Robert Pattinson starebbe avendo qualche difficoltà nell'acquisire maggiore massa muscolare in vista delle riprese del film di Matt Reeves. Almeno stando alle voci che girano circa gli allenamenti dell'interprete dell'Uomo Pipistrello.

"Ho sentito che Robert Pattinson sta avendo qualche problemino nel mettere su massa muscolare. Credo che sia probabilmente impossibile per lui irrobustirsi più di tanto, considerato il suo fisico esile e slanciato. Trovo esilarante che si ostinino a pensare 'Magari se gli diamo qualche settimana in più metterà su più muscoli'. Se non ci è riuscito finora, non ci riuscirà neanche dopo. Rassegnatevi e ammettete di avere un Batman un po' più magro e basta" così riporta Grace Randolph - fumettista e conduttrice di Beyond The Trailer - secondo quanto segnalato dal sito We Got This Covered.

Berlino 2018: Robert Pattinson durante le interviste sul red carpet di Damsel

Ovviamente, prendete tutto con le pinze; ma anche se così dovesse essere, non sarebbe certo la fine del mondo. La varie trasposizioni del Cavaliere Oscuro sul grande schermo ci hanno già abituati a dei Batman dai diversi gradi di robustezza: da Keaton e Bale a Kilmer e Affleck, passando per Clooney. Tutti attori dalla corporatura differente, così come differenti sono stati poi i risultati finali dei loro allenamenti. E sebbene l'aspetto fisico abbia la sua importanza, è la performance artistica dell'interprete, ciò che sa dare quel determinato attore al personaggio, a passare o meno alla storia.

L'uscita nelle sale americane di The Batman è attualmente prevista per il 25 giugno 2021.