Zoë Kravitz esalta il carisma dell'ex Channing Tatum in Blink Twice: "È la prima persona a cui ho pensato"

Zoë Kravitz è tornata a parlare dell'ex compagno Channing Tatum, riservandogli diversi complimenti per la sua performance nella sua opera prima da regista, Blink Twice. Nell'edizione del 18 dicembre di Variety's Directors on Directors, Kravitz ha parlato anche della scelta di Tatum.

La star di The Batman ha confessato di aver pensato subito a lui per la parte del protagonista e di aver scritto il personaggio per regalargli un ruolo inedito rispetto a quelli interpretati in carriera.

Il motivo della scelta di Channing Tatum

"È la prima persona a cui ho pensato per il ruolo di Slater King" ha confessato Kravitz "Non so da dove sia venuta questa idea". Nonostante la fine della loro relazione, la regista ha difeso la sua decisione.

Zoe Kravitz e Channing Tatum sul set di Blink Twice

"Sapevo che il personaggio doveva essere qualcuno di cui pensiamo di poterci fidare" prosegue Kravitz "Soprattutto perché non si potrebbe credere che Naomi [Ackie, l'interprete di Frida] salirebbe su quell'aereo se fosse qualcuno di immediatamente inquietante. Volevo trasformare il suo fascino in un'arma".

La storia e la fine della relazione

Prima della separazione, Zoë Kravitz e Channing Tatum hanno partecipato insieme al tour promozionale di Blink Twice, parlando sia del loro lavoro che della relazione. Tatum aveva espresso tutta la sua gioia nel 'creare qualcosa con qualcuno che ami'.

Dopo essersi fidanzati nell'ottobre del 2023, un anno dopo Kravitz e Tatum hanno deciso di annullare tutto perché hanno capito di essere in fasi differenti della propria vita ma non escludono di tornare presto a lavorare insieme. In Blink Twice, Channing Tatum interpreta un miliardario nel campo dell'high-tech.