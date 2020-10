The Batman: Zoe Kravitz e Robert Pattinson nelle nuove foto dal set

Le riprese di The Batman sono in corso nella città di Liverpool e dal set arrivano nuovi video e alcune foto che ritraggono Robert Pattinson e Zoe Kravitz sul set, svelandone il look.

Il cast ha girato delle sequenze ambientate durante un funerale, del personaggio interpretato da Rupert Penry-Jones, e i fan possono vedere inoltre Carmine Falcone, il futuro Pinguino e la macchina di Bruce Wayne.

Longer look at the scene they keep filming with Falcone #TheBatman pic.twitter.com/xw9400VEHV — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis 😷🎃 (@ljwr_) October 12, 2020

Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Nel lungometraggio verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz) di cui è stato quindi mostrato il look in versione Selina con tanto di manicure in perfetto stile "felino", il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).

Ecco altre foto e video:

Novas imagens do Robert Pattinson como Bruce Wayne #TheBatman pic.twitter.com/emWjxlkLp3 — Nerd Geek 🇧🇷 (@thenerdgeek) October 12, 2020