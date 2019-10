The Batman: Zoe Kravitz sarà Catwoman nel film con star Robert Pattinson!

The Batman avrà tra le sue star anche l'attrice Zoe Kravitz che avrà nel film l'iconico ruolo di Catwoman e reciterà accanto a Robert Pattinson.

The Batman ha trovato la sua Catwoman: Zoe Kravitz è infatti stata scelta per l'iconica parte e farà quindi parte del cast del cinecomic con star Robert Pattinson.

Zoë Kravitz avrà quindi il ruolo di Selina Kyle in The Batman, in arrivo nelle sale americane il 25 giugno 2021. Matt Reeves sarà il regista del progetto della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City.

L'attrice, recentemente nel cast di Big Little Lies e del franchise di Animali Fantastici, raccoglie l'eredità di Michelle Pfeiffer e Anne Hathaway che hanno avuto il ruolo sul grande schermo, Halle Berry che è stata la star del disastroso film dedicato al personaggio, e di Camren Bicondova che ha avuto la parte nella serie Gotham.

Nel cast del cinecomic ci saranno anche Jeffrey Wright nella parte del Commissario Gordon e Jonah Hill che sarà uno dei villain che appariranno nel lungometraggio.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.