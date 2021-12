The Batman: Warner sta decidendo tra due diversi montaggi del film

Attualmente esistono due diversi montaggi di The Batman, il film di Matt Reeves con star Robert Pattinson, e Warner Bros sta per scegliere quale versione distribuire.

Warner Bros starebbe valutando due diversi montaggi di The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, in vista della distribuzione nelle sale del progetto.

L'indiscrezione, condivisa online da The Hollywood Reporter, potrebbe inoltre essere legata all'attore Barry Keoghan.

Un mese fa Eric Keoghan, fratello di Barry, aveva parlato del coinvolgimento del giovane attore in The Batman sostenendo che avrebbe interpretato il Joker. Il post è stato poi cancellato, ma i fan ormai avevano notato questo interessante dettaglio riguardante il film diretto da Matt Reeves.

Secondo le prime informazioni sul lungometraggio, Barry Keoghan sembrava inbeve avesse ottenuto la parte di Stanley Merkel, partner di Jim Gordon (Jeffrey Wright). Tra le pagine dei fumetti l'agente, quando inizia a lavorare per la polizia di Gotham City viene affiancato da un poliziotto chiamato proprio in quel modo.

La newsletter di The Hollywood Reporter si rivela ora: "Un mese fa, internet è un po' impazzito con Barry Keoghan che forse, oppure no, interpreterà il Joker nel film The Batman di Matt Reeves. Non contate su di noi per delle risposte su quella questione, ma possiamo dirvi questo: più di una fonte vicina alla produzione ci ha detto che Warner Bros sta facendo delle proiezioni test con due diversi montaggi di The Batman, uno con un certo attore, un altro senza. L'ultima proiezione di test è stata una settimana fa, e ora la decisione verrà presa in base a ciò che piace allo studio, sostiene una fonte".

Le dichiarazioni, davvero vaghe, non chiariscono quale ruolo è stato affidato a Keoghan, tuttavia rimane la curiosità di scoprire quale attore potrebbe rischiare di non apparire nel montaggio finale.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita (almeno dal punto di vista cinematografico) del personaggio dei fumetti. La versione affidata a Robert Pattinson infatti, è all'inizio della sua attività come vigilante e cerca di affrontare le proprie paure.

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).