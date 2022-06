The Batman: la sceneggiatura del film arriva in libreria

Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione della sceneggiatura di The Batman in edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno.

Warner Bros ha ufficializzato la distribuzione della sceneggiatura di The Batman in edizione libraria con hard cover; l'uscita del libro è prevista per il prossimo autunno.

Come riportato da Comic Book, la sceneggiatura di The Batman in edizione libraria sarà disponibile grazie a Insight Editions a partire dal prossimo 4 ottobre. Su Amazon è già possibile effettuare la prenotazione del libro in hard cover. Di seguito la sinossi di The Batman: The Official Script Book:

"Vivi l'esperienza di The Batman in un modo tutto nuovo, con questa versione deluxe dell'emozionante sceneggiatura del film. Seguite il Crociato incappucciato all'inizio della sua carriera mentre affronta il sinistro serial killer l'Enigmista e fa i conti con i peccati del passato della famiglia Wayne. Con fotogrammi che aggiungono profondità visiva alla storia, The Batman: The Official Script Book è un tributo coinvolgente al viaggio del Cavaliere Oscuro dalla pagina allo schermo".

Diretto da Matt Reeves, The Batman è interpretato da Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth. Il film è andato così bene al botteghino da assicurarsi un sequel, confermato ufficialmente durante la presentazione di Warner Bros. e DC al CinemaCon 2022 all'inizio di quest'anno.

"Un film che quest'anno ha indubbiamente colpito nel segno è stato The Batman di Matt Reeves", ha dichiarato all'epoca Toby Emmerich. "Matt ha preso uno dei nostri supereroi più iconici e amati e ha dato una visione nuova che ha ottenuto un incredibile supporto e frantumato i record di incassi in tutto il mondo".

"Voglio solo fare eco a quello che ha detto Toby e ringraziarvi per tutto il vostro enorme supporto per The Batman", ha detto Reeves. "Non saremmo potuti arrivare fin qui senza la fiducia, l'entusiasmo e il duro lavoro di tutti i presenti in questa sala e dei vostri fantastici team qui e in tutto il mondo. Ogni parte di questo viaggio è stata emozionante per me come regista e come grande fan di questo personaggio e sono entusiasta di tornare in questo mondo per il prossimo capitolo".