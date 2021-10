The Batman: dietro le quinte del film con Robert Pattinson (VIDEO)

L'evento DC FanDome ha regalato un video del dietro le quinte di The Batman, l'atteso film con Robert Pattinson in arrivo a marzo 2022.

L'evento DC FanDome ha regalato il nuovo trailer di The Batman e anche un'interessante video del dietro le quinte che mostra qualche momento delle riprese dell'atteso film in arrivo a marzo 2022.

Nel filmato si sottolinea come non sia mai stato mostrato realmente il passato di Bruce Wayne e Robert Pattinson spiega i sentimenti che contraddistinguono l'iconico vigilante di Gotham City negli anni in cui sta trovando il suo scopo nella società e sta diventando adulto.

Zoe Kravitz, inoltre, ha ricordato che Catwoman vuole lottare per chi sembra non avere nessuno dalla propria parte e questo l'avvicina a Batman.

Robert Pattinson e Zoë Kravitz, inoltre, durante la loro partecipazione al DC FanDome per presentare The Batman, hanno dichiarato che è entusiasmante vedere le prime anticipazioni del film e la reazione dei fan.

Il regista Matt Reeves ha poi espresso il proprio apprezzamento sul feeling esistente tra Selina e Bruce e l'interprete di Catwoman ha condiviso qualche divertente dettaglio della sua audizione accanto a Robert, che era già stato scelto per il ruolo.

Pattinson ha invece ricordato la sensazione provata quando ha indossato il costume di Batman nella versione di Val Kilmer, e quanto stesse sudando dalla tensione e a causa del materiale con il quale è stato realizzato. Reeves, vedendolo in costume, si è subito convinto che fosse l'interprete perfetto. Il protagonista di The Batman ha quindi spiegato che Bruce, nel film, sarà un po' perso e in difficoltà ogni volta che entra in azione, mentre Kravitz ha raccontato che ha cercato di mostrare l'umanità di Selina e le basi della sua trasformazione in Catwoman.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita (almeno dal punto di vista cinematografico) del personaggio dei fumetti.La versione affidata a Robert Pattinson infatti, è all'inizio della sua attività come vigilante e cerca di affrontare le proprie paure.

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).