The Batman: i fan vogliono Michael Keaton al fianco di Robert Pattinson!

Michael Keaton è il supereroe in una scena del film Batman (1989)

Mentre si fa sempre più probabile la possibilità che Robert Pattinson diventi il nuovo Batman, c'è un nutrito gruppo di fan che vorrebbe Michael Keaton al suo fianco. I due potrebbero interpretare infatti Terry McGinnis, che è il nuovo Uomo Pipistrello in Batman Beyond, e Bruce Wayne. L'idea, arrivata via Twitter, mostra come la base degli appassionati del Cavaliere Oscuro di Gotham City sia piuttosto diversificata e di come il casting, che non è ancora stato definito ufficialmente, stia creando molto interesse.

L'immagine postata sui social da Chris Hastings mostra Robert Pattinson insieme a Michael Keaton affiancati ad una foto di Batman Beyond con su scritta la didascalia: "Do it", cioè: "Fatelo". In breve è diventata virale a dimostrazione di come Keaton sia tutt'ora amatissimo in quel ruolo che ha ricoperto in ben due film di Tim Burton: Batman e Batman - Il ritorno a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. E dire che all'epoca la scelta non fu inizialmente apprezzata, salvo poi far ricredere il pubblico. Un destino che sembra essere comune un po' a tutti gli attori che indossano la tuta scura e guidano la Bat-mobile: anche Ben Affleck all'epoca di Batman v Superman fu costretto ad affrontare una serie di polemiche, stesso discorso vale anche per Pattinson, il quale, nonostante sia solo nella short-list tra gli attori considerati per The Batman di Matt Reeves - l'altro è Nicholas Hout - ha già creato scompiglio tanto da far partire addirittura una petizione per sostituire Robert Pattinson nel ruolo di Batiman.

Good Time: Robert Pattinson sorridente a Cannes

Al momento sul film di Reeves si sa abbastanza poco, questione di cast a parte, pare che la storia vedrà il ritorno di alcuni iconici villain, il Pinguino e Catwoman che abbiamo già visto in Batman - il ritorno, interpretati da Danny DeVito e Michelle Pfeiffer, e l'Enigmista, in passato portato sul grande schermo da Jim Carrey in Batman forever. Il primo ciak è previsto per l'autunno, con una distribuzione nelle sale americane dal 25 giugno 2021.