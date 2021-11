The Batman: la trama ufficiale del film svelata da Warner Bros

Attraverso il suo sito web officiale, Warner Bros ha rivelato la trama ufficiale di The Batman, il nuovo film sulle avventure di un giovane Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne in una delle prime foto del film

Come riportato da Comic Book, The Batman sta iniziando a mostrare gli artigli con maggiore veemenza. Warner Bros, infatti, ha rivelato sul suo sito web la sinossi ufficiale del nuovo film diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Sebbene quanto rivelato non scopra tutte le carte in tavolo, la sinossi pubblicata serve comunque a delineare meglio il quadro d'insieme.

La trama di The Batman recita: "The Batman è un thriller tagliente e pieno d'azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia".

Il cast all-star di The Batman comprende i nomi di Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano e John Turturro. La colonna sonora è stata scritta da Michael Giacchino, compositore di LOST, Doctor Strange e Up. A proposito di The Batman, Jeffrey Wright ha dichiarato in un'intervista con ComicBook.com dello scorso agosto: "Abbiamo realizzato questo film tutti insieme, lavorando sotto la direzione di Matt. Abbiamo provato a rendere nostro questo progetto. Il nostro comportamento riflette il punto di vista di Matt ed è un punto di vista davvero peculiare".

Qualche settimana fa, in attesa del DC FanDome, Warner Bros ha distribuito il nuovo trailer di The Batman, che mostra le prime peripezie del giovane cavaliere oscuro.