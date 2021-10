The Batman, Robert Pattinson in azione nel nuovo trailer italiano dal DC FanDome

Probabilmente il più atteso cinecomic DC dei prossimi anni, The Batman con Robert Pattinson si mostra in un nuovo, avvincente trailer italiano dal DC FanDome.

Il 2022 sarà l'anno di The Batman e di Robert Pattinson, dato che arriverà finalmente nelle sale il film diretto da Matt Reeves. Ma nel frattempo, godiamoci questo nuovo trailer italiano condiviso qualche minuto fa al DC FanDome.

Nel video si possono vedere tante scene d'azione, molte interazioni tra Batman e Catwoman e nuove anticipazioni sui villain coinvolti nella storia.

La pandemia ha ritardato di diversi mesi l'appuntamento con il nuovo Cavaliere Oscuro, ma i fan DC non dovranno attendere poi molto per vedere qualcosa in più sul Bruce Wayne di Pattinson, perché non solo marzo si avvicina sempre di più, ma abbiamo anche un nuovo trailer ita da analizzare nel dettaglio fino ad allora (o, se non altro, fino all'arrivo di nuovi materiali promozionali).

Se già dal primo filmato condiviso nell'estate del 2020 in occasione della prima edizione dell'evento globale targato DC avevamo infatti potuto notare le atmosfere noir che circondano il cinecomic di Reeves, in questo nuovo video è ancora più evidente la scelta di mostrare una pagina inedita della storia di Bruce Wayne.

The Batman arriverà nelle sale italiane il 3 marzo 2022 e, oltre a Robert Pattinson, nel cast ci sono nei panni di Selina Kyle; Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright nei panni di James Gordon del GCPD; John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál; Andy Serkis nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot.