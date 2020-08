The Batman: il trailer riporta nelle classifiche dei brani più venduti Something in the Way dei Nirvana

Il primo trailer di The Batman ha permesso al brano Something in the way, inciso dai Nirvana nel 1991, di tornare nelle classifiche dei brani più venduti.

A poche ore dalla presentazione del primo video promozionale del film con star Robert Pattinson nell'iconico ruolo i fan sembrano aver particolarmente apprezzato il lavoro compiuto dal team guidato da Matt Reeves in occasione del DC FanDome.

Un nuovo arrangiamento del brano scritto da Kurt Cobain viene utilizzato dal momento in cui Batman arriva su una scena del crimine con vittima un politico e Jim Gordon, parte affidata a Jeffrey Wright, gli consegna una busta verde indirizzata all'alter ego di Bruce Wayne.

L'attenzione data al trailer di The Batman ha così portato Something in the Way, il brano che chiude l'album Nevermind a rientrare nella classifiche digitali posizionandosi al diciottesimo posto dei più venduti su Amazon Music e al ventiduesimo su iTunes.

Il video del film è inoltre stabile tra i più visti su YouTube dalla notte tra sabato e domenica.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Il film, che verrà distribuito nelle sale nel mese di ottobre 2021, inoltre, verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).