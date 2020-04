The Batman, Tmothée Chalamet è Robin in una fanart

Tmothée Chalamet con la maschera di Robin in questa fanart per The Batman, il film di Matt Reeves che vedrà protagonista Robert Pattinson.

The Batman non ha ancora (almeno per quanto ne sappiamo) un suo Robin ufficiale. Allora perché non Timothée Chalamet? In questa fanart l'attore di Chiamami Col Tuo Nome è la spalla perfetta per il Batman di Robert Pattinson.

Da quel che è trapelato o stato annunciato finora di The Batman, il film di Matt Reeves ci regalerà nuove versioni di diversi personaggi iconici del Batverse, da Alfred al Pinguino all'Enigmista, mentre per quelli non presenti nella pellicola (di nuovo, almeno per quanto ne sappiamo) ci pensa il web a fare i suoi fancast. Ma se fioccano già da tempo le fanart con Johnny Depp nei panni del Joker, adesso iniziano ad arrivare anche quelle con Timothée Chalamet in quelli di Robin.

"Timothée Chalamet - Robin. Ho preso la cover di @tchalamet per @dazedchina per trasformarlo in Robin di @dccomics. Continuo a pensare che sia l'interprete perfetto per il Dick Grayson del Batman di Robert Pattinson. È un attore incredibile e tutto è possibile!"

Ha scritto Mizuri, l'artista, su Instagram, ed effettivamente non ha tutti i torti...

E voi chi vedreste bene nei panni di Robin/Dick Grayson?