The Batman: un teaser del trailer dedicato al Bat-segnale

The Batman, film con star Robert Pattinson, avrà un nuovo trailer sabato in occasione dell'evento DC FanDome e, nell'attesa, è stato condiviso un nuovo teaser.

Nel brevissimo filmato Bruce Wayne dichiara che il Bat-Segnale è anche un avvertimento, non solo un semplice modo per segnalare qualcosa.

L'appuntamento del 16 ottobre dedicato a tutti i progetti della DC sembra destinato a regalare nuove interessanti anticipazioni riguardanti The Batman, la cui uscita nelle sale è stata a lungo rimandata a causa dei ritardi nelle riprese.

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).