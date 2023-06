The Batman: svelate le origini dell'Enigmista nel prequel Riddler: Year One

Il fumetto prequel di The Batman intitolato The Riddler: Year One esplora le origini del villain l'Enigmista, interpretato da Paul Dano nel film di Matt Reeves. Dano è anche autore del fumetto.

Dopo aver confermato che Metropolis esiste nell'universo di The Batman, la serie a fumetti si sta avviando verso la sua conclusione e sembra che presto svelerà le origini della sua ossessione per Batman e in definitiva il momento in cui il personaggio è diventato il villan che tutti conosciamo.

The Riddler: Year One dipinge un quadro che empatizza molto con il personaggio e con la storia di Edward Nashton. Inizialmente, le motivazioni di Nashton sembrano derivare dal desiderio di liberare Gotham dal suo ventre criminale, che spesso nasconde i suoi abusi nefasti sotto una patina di impresa legittima.

Questo parallelo con la sua nemesi successiva, Batman, diventa sempre più confuso con il progredire della storia: il genuino terrore di Nashton per la malvagità segreta dei suoi bersagli emerge sempre più come un desiderio di punire violentemente per un senso di giustizia personale. Dano e Stevan Subic illustrano come l'Enigmista abbia sviluppato la mentalità depravata che avrebbe poi usato per giustificare la sua spirale discendente verso il terrorismo. Come gli spettatori del film sanno, questa spirale porterà quasi alla distruzione di Gotham City.

Oltre ad approfondire la storia del cattivo, questa serie si concentra sul carattere più razionale del personaggio, tanto che finisce per essere considerata necessaria per comprendere appieno il film. L'Enigmista di Dano è un cattivo che rappresenta il lato oscuro della cultura americana di Internet, compreso l'estremismo di destra.