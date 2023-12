The Batman: la spettacolare Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) è scesa di prezzo su Amazon

Su Amazon la Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di The Batman è scesa di prezzo, per la gioia dei fan.

Il The Batman di Matt Reeves, diversamente da altri esperimenti, progetti e lavori cinematografici dello stesso stampo, ha saputo catturare fin da subito sia il grande pubblico di appassionati, che quello più generalista, portando nei cinema mondiali un lungometraggio oscuro, violento, distaccato e vendicativo tanto quanto lo stesso Cavaliere Oscuro al suo centro. Tanti i modelli e le aspettative futuri proiettati da questa pellicola, al momento in attesa dei vari sviluppi anticipati dagli eventi visti nella sua chiusura. Dal lavoro del regista, quindi, la speranza, forse già confermata, nei confronti di un lavoro coerente con il passato cinematografico dello stesso Batman cercando di soddisfare coloro che non hanno mai digerito l'approccio creativo di Zack Snyder, aprendo le porte a un mondo sul grande schermo ancora da esplorare.

E se vi dicessimo che su Amazon i fan di The Batman possono trovarlo, attualmente parlando, con la Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) in offerta? Avete capito bene, sul sito la si può acquistare, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 16,16€, con uno sconto dell'11% sul prezzo segnalato in precedenza. Se interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dove fare altro che passare dal box qui sotto.

Una Steelbook di The Batman stupenda

Su Amazon la Steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) di The Batman viene così descritta e introdotta: "Batman (Pattinson) combatte il crimine a Gotham City da due anni e scopre la corruzione mentre insegue l'Enigmista (Dano), un serial killer che prende di mira l'élite di Gotham".

Dalle immagini di presentazione di questa edizione, inoltre, apprendiamo che comprende oltre 2 ore di contenuti speciali.

Se anche voi siete fan del The Batman di Matt Reeves, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare una Steelbook del genere, perfetta sia da collezione che come idea regalo originale.