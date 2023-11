Merry Little Batman: nel trailer Damian Wayne deve salvare il Natale da Joker

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer italiano di Merry Little Batman, film d'animazione che vede un piccolo Damian Wayne, figlio di Bruce, costretto a salvare il Natale minacciato dai piani malefici del solito Joker.

Il progetto fa parte di una collaborazione più ampia tra la DC Comics e Prime Video, con le società che stanno attualmente sviluppando un film d'animazione sulla Bat-Family ambientato nello stesso universo di Merry Little Batman.

Prime Video continua a lavorare sul suo universo animato di personaggi DC, mentre Warner Bros. è impegnata sul versante in live-action, con diversi film e serie televisive attualmente in fase di sviluppo, come The Penguin e The Batman 2 ambientate nell'universo Elseworlds e Batman: The Brave and the Bold, che invece farà parte del nuovo DC Universe di James Gunn. Nel frattempo, su Netflix, è uscita Batman: The Animated Series.

Merry Little Batman, la sinossi

Questo Natale, Damian Wayne vuole essere un supereroe come suo padre: l'unico e inimitabile Batman. Quando Damian viene lasciato a casa da solo mentre Batman affronta i peggiori supercriminali di Gotham alla vigilia di Natale, si imbatte in un piano malvagio per rubare il Natale e coglie al volo l'occasione di salvare la situazione.

The Penguin, Colin Farrell: "The Batman era solo la punta dell'iceberg"

Prodotto dalla Warner Bros. Animation e basato sui personaggi della DC, Merry Little Batman presenta le voci di Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell e David Hornsby ed è diretto da Mike Roth (Regular Show) da una sceneggiatura di Morgan Evans ( Teen Titans Go!) e Jase Ricci (Batman: Il destino avverso di Gotham). Roth è anche produttore esecutivo, insieme a Sam Register (Looney Tunes Cartoons).

Merry Little Batman arriva l'8 dicembre su Prime Video.