The Batman: la star di Arrow Stephen Amell commenta il trucco di Robert Pattinson nel film

C'è un particolare emerso dal teaser trailer di The Batman mostrato al DC FanDome che ha fatto molto discutere il web: il trucco scuro sugli occhi di Robert Pattinson. Anche la star di Arrow e collega supereroe, Stephen Amell, ha voluto dire la sua in merito.

Se c'è qualcuno che di supereroi DC se ne intende, dopotutto, quello è proprio l'attore interprete del personaggio di Oliver Queen a.k.a. Green Arrow in Arrow, la serie tv che ha dato vita all'intero Arrowverse (il quale, dopo la conclusione dello show, continua la sua corsa come CWverse).

Nel telefilm, infatti, il costume da vigilante/supereroe di Oliver ha subito diverse trasformazioni ed evoluzioni, e prima di arrivare a indossare una maschera che potesse coprirgli il viso, il protagonista usava anche lui del trucco sugli occhi per celare la propria identità.

Quindi è abbastanza logico che il commento dell'attore in proposito non potesse che essere di questo tipo.

If you wanna launch a DC Franchise that has some legs, the smokey eye look is a good jumping off point. pic.twitter.com/EoiatwxOuF — Stephen Amell (@StephenAmell) September 6, 2020

"Se volete lanciare un franchise DC che possa durare nel tempo, il look con tanto di smokey eyes è decisamente un buon punto di partenza" scrive in un tweet a cui allega l'ormai celebre immagine di Pattinson in costume, ma senza maschera, tratta dal primo teaser trailer del film.

E a proposito di costume, si è tanto parlato anche di quello, e di come Robert abbia contribuito alla sua creazione, in modo da renderlo il più pratico possibile, pur mantenendo lo stile richiesto. Uno stile che, secondo quanto detto da Reeves, doveva necessariamente dare l'idea di qualcosa che Bruce si fosse costruito da solo, e in continua fase di lavorazione.

The Batman uscirà nelle sale nel mese di ottobre 2021.