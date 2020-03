The Batman: un artista conferma il simbolo di Batman sulla Batmobile

Un concept artist ha confermato in un'immagine la presenza del simbolo di Batman - in versione stilizzata - sulla nuova Batmobile che vedremo in The Batman.

Un concept artist ha confermato in un'immagine pubblica sul social la presenza del simbolo di Batman sulla nuova Batmobile che vedremo in The Batman. Si tratta dell'artista Ash Thorp, che ha mostrato come l'auto guidata da Robert Pattinson nel film conterrà un simbolo ben noto.

yeah its there and in another view of the batmobile. That was intended :) — Ash Thorp (@Ashthorp) March 10, 2020

Qualche giorno fa il regista di The Batman Matt Reeves ha svelato le prime foto ufficiali dell'Uomo Pipistrello vicino alla nuova Batmobile. Mentre le versioni precedenti della Batmobile erano piuttosto stilizzate e riassemblate tanto da somiglia più a un carro armato che a un auto, il veicolo svelato nelle foto è più semplice e più legato alla linea dell'auto vista nei fumetti, tanto da essere paragonato ai bolidi di Fast & Furious.

Le foto hanno lasciato però scontenti quei fan che, a prima vista, hanno notato l'assenza delle insegne di Batman. Ci ha pensato il concept artist Ash Thorp, autore del design della nuova Batmobile, a rivelare che in realtà il simbolo di Batman esiste eccome e lo si nota seguendo la linea del motore sul retro dell'auto.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Nel cast del lungometraggio della Warner Bros ci saranno inoltre, come rivelato nelle ultime ore, i gemelli Max e Charlie Carver, conosciuti dal pubblico televisivo grazie a Teen Wolf, in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.