The Batman: la Batmobile nelle nuove foto dal set con Robert Pattinson!

Il regista di The Batman ha ora rivelato l'aspetto della Batmobile grazie ad alcune foto dal set che ritraggono il protagonista Robert Pattinson accanto all'iconico veicolo.

Matt Reeves ha regalato l'interessante anticipazione via Twitter pubblicando tre scatti realizzati durante le riprese. Le sequenze girate di notte mostrano Robert Pattinson accanto alla Batmobile ideata per il nuovo cinecomic tratto dai fumetti della DC mentre indossa il costume dell'eroe di Gotham City.

Gli scatti sembrano quindi mostrare una Dodge Challenger modificata per adattarsi all'atmosfera creata per l'attesissimo film.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Nel cast del lungometraggio della Warner Bros ci saranno inoltre, come rivelato nelle ultime ore, i gemelli Max e Charlie Carver, conosciuti dal pubblico televisivo grazie a Teen Wolf, in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.