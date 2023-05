The Batman: il set LEGO Technic della Batmobile dal film di Matt Reeves è in super offerta su Amazon

Il set LEGO Technic della Batmobile da The Batman è in offerta su Amazon; un gadget immancabile per tutti i fan del Cavaliere Oscuro.

Su Amazon il set LEGO Technic della della Batmobile dal The Batman di Matt Reeves è attualmente in offerta. Sul sito trovate la famosissima macchina del Cavaliere Oscuro a 77.00 €, con uno sconto del 25% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla dal box di seguito.

Nel dettaglio, questo set LEGO Techinc di The Batman contiene il modellino da costruire della Batmobile ispirata al film del 2022 dotato di: 2 mattoncini luminosi, di un motore a 8 cilindri con pistoni mobili e la fiamma rotante, di uno sterzo che muove le ruote anteriori, del differenziale sulle ruote posteriori, e di portiere con il cofano apribili.

Ricreate anche voi la storica macchina comparsa in The Batman, con questa versione LEGO precisa in ogni suo dettaglio. Stiamo parlando di un set da 1360 pezzi perfetto sia come gadget da esporre e collezionare, che come regalo per un'occasione speciale.