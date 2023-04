Batman: il Risiko del Cavaliere Oscuro è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Il Risiko ispirato al mondo e alle storie di Batman è in mega offerta su Amazon. Targato Spin Master, quest'edizione del celebre gioco da tavolo promette tantissimo divertimento sia agli appassionati del Cavaliere Oscuro, che ai curiosi dell'ultima ora. Sul sito il Risiko di Batman è disponibile, attualmente parlando, a un prezzo di 17.12 €, con uno sconto del 68% dal prezzo di base (53.99€). Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

Entrando più nello specifico, in questa edizione del Risiko di Batman troverete: 1 tabellone raffigurante la città di Gotham City suddivisa in distretti, 3 dadi dedicati all'attacco, 3 dadi per la difesa, 4 armate divise in vari colori, 1 Batman in miniatura, 5 gettoni icona Batman, 102 carte, Istruzioni, e pedine raffiguranti le proprie armate e proprietà.

L'obiettivo al centro del Risiko di Batman è quello di conquistare l'intera città. 6 super criminali (i giocatori) si troveranno a confrontarsi per il dominio supremo su ogni distretto, senza esclusione di colpi. Nella scalata al potere, però, bisogna tener conto di uno dei più grandi e traumatici imprevisti di sempre: la presenza di Batman.

Quando al lancio dei dadi la sua figura entrerà in gioco, tenergli testa sarà una sfida per tutti, dato che le truppe del supercriminale di turno saranno sconfitte, liberando il distretto dai cattivi e sconvolgendo le sorti della partita. Cogliete l'occasione di vestire i panni dei più grandi villain contro cui il Cavaliere Oscuro abbia mai dovuto confrontarsi (E.NIGMA, Mr Freeze, Catwoman, Bane, Joker e Harley Queen) e cercate d'imporre il vostro dominio su una città ricca di ombre e segreti.