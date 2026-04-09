Robert Pattinson: “Vi spiego perché Batman è il supereroe più importante di tutti"

Le riprese di The Batman Part II inizieranno a Londra quest'estate e, quando potremo finalmente sederci a guardare il sequel, saranno trascorsi più di cinque anni dall'uscita di The Batman nel 2022.

La speranza è che il tanto atteso seguito di Matt Reeves valga l'attesa, anche se, a giudicare sia dal primo capitolo che da The Penguin, il regista ha in serbo per noi qualcosa di speciale. Nel frattempo, Robert Pattinson ha parlato ancora del Cavaliere Oscuro, definendolo "il nonno dei supereroi e il più rilevante e importante".

The Batman: una nuova immagine del film DC/Warner

Perché Batman è il supereroe più importante oggi

Molti appassionati di fumetti saranno probabilmente d'accordo con questa valutazione e, sebbene le osservazioni dell'attore fossero un po' ironiche, Pattinson ha poi sottolineato quanto sia importante per lui rendere giustizia al personaggio di Batman.

"Da quando ho iniziato a interpretare il ruolo, ho riflettuto sul suo retaggio. C'è qualcosa in quel volto che è molto profondo e primordiale. Crea un legame con le persone, con i bambini, con gli adulti e anche con l'eredità dei film", ha spiegato Pattinson. "Voglio dire, sono stati incredibilmente fortunati per come hanno iniziato e per i registi che sono stati attratti dal personaggio".

"E così hanno realizzato tantissimi film su Batman davvero fantastici, e tutti vogliono contribuire a questa eredità", ha proseguito. "Nessuno vuole essere quello che rovina tutto".

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

Per Robert Pattinson diventare Batman è stato come "scalare l'Everest"

Pattinson ha poi paragonato l'ottenimento del ruolo del Cavaliere Oscuro allo scalare dell'Everest, chiarendo che, sebbene inizialmente non lo ritenesse possibile, sapeva di desiderare davvero quel ruolo (secondo quanto riportato in precedenza, la scelta era tra lui e Nicholas Hoult, che poi sarebbe diventato Lex Luthor per James Gunn).

Fortunatamente, in Reeves ha un partner di cui può fidarsi. "Lo adoro", ha detto entusiasta l'attore. "Ho adorato i suoi film della serie Il pianeta delle scimmie. Adoro molti dei suoi film. Penso che sia incredibile nel realizzare blockbuster che non ti fanno sentire fregato, ma che risultano molto interessanti. Tutte le interpretazioni sono davvero ottime".

Quando esce al cinema The Batman - Part II

Il sequel di Matt Reeves è attualmente previsto per un'uscita nelle sale americane il 1º ottobre 2027. In origine doveva uscire prima (inizialmente nel 2025, poi nel 2026), ma è stato rinviato più volte, soprattutto per ritardi nella scrittura e nella produzione. Le riprese della pellicola dovrebbero prendere il via questa estate.