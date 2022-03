The Batman: i piani per il sequel si sono trasformati nella serie spinoff su Pinguino

Il regista Matt Reeves ha rivelato che la serie spinoff su Pinguino, in origine, era nata come sequel di The Batman.

IL gran giorno è arrivato. Da oggi The Batman è nelle sale italiane e proprio nel Batman day apprendiamo che la serie spinoff sul Pinguino, preannunciata da Warner Bros., in origine era nata come sequel del film di Matt Reeves.

The Batman: Colin Farrell a colloquio con Robert Pattinson

Warner Bros coccola The Batman come la sua nuova gallina dalle uova d'oro visto che, ben prima dell'uscita in sala del film, è stato progetto un franchise che coinvolgerà alcune serie spinoff per HBO Max tra cui quella dedicata a Pinguino, ancora priva di titolo, e Gotham pd, incentrata sulla corruzione della polizia di Gotham.

Parlando con Variety, Matt Reeves ha svelato di aver presentato una storia incentrata sull'ascesa di Oswald Cobblepot nel mondo del crimine di Gotham come ipotesi per un sequel di The Batman, ma Warner Bros. ha invece abbracciato l'idea di farne una serie. "Mi hanno detto 'Vogliamo trasformarlo in uno show'" ha spiegato il regista.

Lo show su Pinguino e una serie incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City sono entrambe confermate per la messa in onda su HBO Max, ma non è stata ancora rivelata la tempistica di questi progetti né si sa molto sul futuro delle avventure di Batman sul grande schermo, almeno per adesso.

The Batman, Colin Farrell: "Warner Bros. ha vietato a Pinguino di fumare"

Uno dei motivi di tale incertezza potrebbe essere collegato al precedente approccio al DC Extended Universe che la Warner Bros. ha applicato in passato, che includeva l'annuncio di più film confermati all'interno del franchise indipendentemente dall'esito dei titoli al botteghino. Dato che molti dei progetti annunciati hanno subito ritardi, rivisitazioni o cancellazioni, oggi Warner Bros. preferisce agire in modo più cauto e attendere la risposta di pubblico e critica prima di proseguire il franchise.

La nostra recensione di The Batman anticipa l'uscita del film con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano e Colin Farrell, al cinema da oggi.