The Batman sarà il film sull'Uomo Pipistrello di maggior successo al boxoffice? Ecco le previsioni

Le proiezioni per gli incassi di The Batman lo eleggerebbero già il film sull'Uomo Pipistrello di maggiore successo di sempre, ma andrà davvero così?

Manca sempre meno all'arrivo di The Batman nelle sale, e stando alle previsioni degli esperti, gli incassi del film di Matt Reeves potrebbero superare quelli di ogni altro film sull'Uomo Pipistrello finora realizzato.

L'hype per la pellicola con protagonista Robert Pattinson è decisamente alle stelle, e secondo le previsioni di boxoffice questo potrebbe facilmente tradursi in incassi stratosferici già dal suo week-end d'apertura.

Come riporta anche Comicbook, Box Office Pro avrebbe condiviso le proprie ipotesi sui guadagni dei primi giorni a livello domestico, e le cifre risultanti si aggirerebbero intorno ai 135-185 milioni di dollari. Come vedete, anche le previsioni meno ottimiste sono comunque piuttosto alte, mentre le più ottimiste superano di parecchio quelle dei suoi predecessori più redditizi come Batman v Superman: Dawn of Justice (166 milioni di dollari) e The Dark Knight (160 milioni).

Ma d'altronde, con un simile cast (Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano, John Turturro, Peter Saarsgard ecc.) e la promessa di toni più cupi e una maggiore esplorazione psicologica del personaggio, c'era solo da aspettarsi un simile esito.

Vedremo però se e quanto la realtà rispetterà le aspettative.

The Batman approderà il 3 marzo al cinema.