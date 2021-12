The Batman: Robert Pattinson e Zoe Kravitz in copertina su Empire

Il look di Robert Pattinson e Zoe Kravitz nel film The Batman viene svelato dalle copertine del magazine Empire.

The Batman arriverà nelle sale tra pochi mesi e il magazine Empire dedica ora le copertine del numero di gennaio al film con star Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Le immagini svelano così nuovi dettagli del look di Bruce Wayne e di Catwoman.

La rivista ha inoltre svelato l'immagine creata dall'artista Jock per promuovere l'atteso film diretto dal regista Matt Reeves.

Gli scatti mostrano il costume creato per i due protagonisti del nuovo adattamento dei fumetti della DC, mostrando così i dettagli delle nuove versioni degli iconici personaggi di cui si seguirà in The Batman una storia ambientata molti anni prima i precedenti lungometraggi dedicati a Bruce Wayne.

Robert Pattinson interpreterà infatti il miliardario da giovane, mentre inizia ad agire per difendere la città, incontrando anche la futura Catwoman interpretata da Zoë Kravitz, e usa le sue incredibili dote di investigatore per aiutare la polizia di Gotham quando iniziano dei terrificanti crimini.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo dell'infestata Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.