The Batman: Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell, foto di gruppo dal set del film

The Batman riunisce Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell: ci sono proprio tutti in questa nuova foto dal set del film di Matt Reeves.

Abbiamo già visto diverse foto dal set di The Batman, ma l'ultima trapelata online mostra Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, John Turturro in un inedito scatto di gruppo, e porta l'hype per il film di Matt Reeves letteralmente alle stelle.

The Batman: Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz e John Turturro

Continuano le riprese di uno dei cinecomic più attesi dei prossimi anni, il nuovo Batman con protagonista Robert Pattinson, che stando a quanto appreso finora, porterà sullo schermo un Cavaliere Oscuro decisamente differente da quelli visti in precedenza.

La sarà infatti ambientata nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, per cui avremo modo di vedere un eroe ancora in fase di rodaggio, mentre sarà l'aspetto investigativo, e quindi il Bruce Detective, ad avere maggiore spazio all'interno della pellicola.

E tra queste atmosfere più gotiche e noir saranno numerosi i nemici (e i potenziali alleati?) che si aggireranno per Gotham, come possiamo vedere anche dalle ultime foto dal set londinese.

In particolare, in questo scatto di gruppo - relativo a quella che sembrerebbe la scena di un funerale, sebbene non si conosca ancora l'identità della vittima - riusciamo a individuare non solo il protagonista del film, ma anche la Selina Kyle/Catwoman di Zoë Kravitz, il Carmine Falcone di John Turturro, e un irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, ovvero colui che sarà poi conosciuto come Il Pinguino.

Fin dalle prime immagini diffuse qualche settimana fa, come quelle del trailer di The Batman mostrato al DC FanDome, i fan hanno potuto meravigliarsi dell'incredibile trasformazione dell'attore di Alexander e Saving Mr. Banks per il film, ed è tanta la curiosità in merito al suo personaggio.

Per scoprire, però, cosa ci riserverà la pellicola dovremo aspettare ancora un po', perché The Batman uscirà nelle sale a marzo 2022.