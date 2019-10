The Batman, Robert Pattinson: "Voglio che sia un po' spaventoso"

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e l'attore ha spiegato in che modo vuole avvicinarsi all'interpretazione di Bruce Wayne.

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson e l'attore ha ora spiegato i motivi per cui spera che la sua versione di Bruce Wayne sia un po' spaventosa.

In una recente intervista, rilasciata durante la promozione di The Lighthouse, la star britannica ha ora spiegato il suo approccio al personaggio di Bruce Wayne. Robert Pattinson ha raccontato: "Volevo fare qualcosa di spettacolare e sono finito per girare il film di Christopher Nolan, progetto per cui è realmente, realmente felice all'inizio di questo anno. E poi Batman è stato per me una specie di sorpresa".

L'attore ha sottolineato perché spera ci sia qualche punto in comune tra The Lighthouse e The Batman: "Ora che sto iniziando ad avvicinarmi al progetto non voglio avere un approccio come se si trattasse di un grande progetto di uno studio in cui tutto quello che stai realmente facendo è pensare al tuo trailer. Voglio avvicinarmi esattamente nello stesso modo, voglio che sia spaventoso, voglio sia qualcosa in cui perdersi".

Nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, in arrivo sugli schermi americani il 25 giugno 2021, reciteranno anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nella parte del Commissario Gordon e Zoë Kravitz che sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Robert Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.