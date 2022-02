The Batman: Robert Pattinson svela la reazione della sua fidanzata al film

Robert Pattinson, durante l'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live!, si è aperto a proposito delle sue paure e di come ha reagito la sua fidanzata alla visione di The Batman.

Robert Pattinson ha ottenuto l'approvazione per il suo ruolo in The Batman da parte di una delle persone che per lui contano di più: la fidanzata Suki Waterhouse. L'attore, intervistato da Jimmy Kimmel, ha parlato della reazione della sua ragazza al film ed ha ricordato che cosa ha provato lui stesso prima e durante la proiezione della pellicola.

Pattinson, l'interprete di Bruce Wayne/Batman, ha confessato al conduttore che l'idea di visionare il film lo "spaventava a morte", ma che è stato rassicurato dalla Waterhouse. "Ero assolutamente terrorizzato", ha raccontato Robert. "Non avevo paura di vedere un mio film da così tanto tempo."

"Prima di vedere il film con la mia ragazza e la mia famiglia, ho avuto bisogno di trovare il perfetto equilibrio di serotonina, è sempre difficile per me e questa volta è stato ancora peggio", ha spiegato l'attore. "Ho bisogno di allenarmi per due ore prima di vedere una mia pellicola e ho bisogno di un'enorme quantità di zucchero e caffeina."

Nonostante questa sua paura, Robert Pattinson ha detto che la reazione della sua fidanzata a The Batman ha cambiato la sua prospettiva: "Sono abbastanza sicuro che normalmente non le piaccia guardare i film sui supereroi ma ho subito notato che il film stava catturando la sua attenzione. Ad un certo punto mi ha tenuto la mano e quando le ho toccato il viso ho potuto sentire una piccola lacrima."