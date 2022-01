The Batman: Robert Pattinson svela la paura più grande di Bruce Wayne

Robert Pattinson ha rivelato la più grande paura del cavaliere oscuro in The Batman. Al momento, l'attore è impegnato nel tour promozionale del nuovo film diretto da Matt Reeves.

Nel corso di un'intervista con The River, Robert Pattinson si è addentrato nella psiche del personaggio interpretato in The Batman e ha rivelato quale sia, a sua detta, la più grande paura del cavaliere oscuro. L'attore crede che Bruce Wayne sia terrorizzato all'idea di mostrarsi senza maschera e dei rischi connessi alla rivelazione della sua vera identità. L'interprete ha dichiarato: "Credo che la più grande paura del mio Batman sia che gli venga strappata la maschera e che tutti lo riconoscano come Bruce Wayne. Per lui vorrebbe dire la morte".

Per il momento, The Batman non rivelerà l'identità del cavaliere oscuro ma fungerà come una sorta di origin story per l'eroe della DC Comics. Il film racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne intento a indagare su numerosi casi nella città di Gotham.

Recentemente, ad aver riflettuto sulle implicazioni della maschera e del disvelamento della vera identità è stato Spider-Man: No Way Home. The Batman sarà distribuito in Italia da Warner Bros il 3 marzo prossimo.