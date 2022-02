The Batman: Robert Pattinson svela la giornata più difficile sul set

Robert Pattinson ha avuto qualche difficoltà durante le riprese di The Batman a causa del costume e l'attore ha raccontato quale è stata la giornata peggiore sul set del film in arrivo il 3 marzo nelle sale.

Le richieste di Matt Reeves gli avevano infatti causato un po' di nervosismo e delle incomprensioni con il regista che non si era reso conto della frustrazione provata dalla sua star.

Matt Reeves ha raccontato che mostrare le emozioni di Bruce Wayne in The Batman, quando indossa il costume, è stato un errore perché non avevano idea di quanto sarebbe stato complicato riuscirci. Il regista continuava così a chiedere a Robert Pattinson di impegnarsi di più, senza rendersi conto che l'attore stava davvero facendo fatica.

Reeves ha quindi sottolineato: "Una delle cose che amo fare quando sto lavorando con gli attori è dire 'Vieni a dare un'occhiata'. E Rob aveva reagito dicendo 'Come può non essere abbastanza? Sto esagerando con la recitazione, è ridicolo'. E ho detto 'Vieni a guardare, Rob'. E quindi si è reso conto 'Oh, non puoi vedere i miei occhi'".

Robert Pattinson ha aggiunto: "Quello è stato forse il giorno peggiore di tutte le riprese perché pensavo realmente che stesse sbagliando. E reagivo 'Come possiamo realizzare 40 ciak?'. Poi mi ha detto di guardare, l'ho fatto e ho capito: 'Wow, sembro privo di emozioni, è come se non ci sia nulla'".

Reeves ha quindi lodato l'attore perché è riuscito a far emergere le sue emozioni come pochi altri supereroi in passato senza dover ricorrere, come accaduto in altri casi, a modifiche in CGI o all'espediente di togliere la maschera.