The Batman, Robert Pattinson: "Voglio spingere il personaggio al limite"

The Batman avrà come protagonista l'attore Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne e l'attore ha ora rivelato quale sarà il suo approccio alla storia tratta dai fumetti che verrà diretta e portata nelle sale dal regista Matt Reeves.

Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso e dal set arrivano foto e video dei ciak che stanno venendo realizzati, tuttavia per ora la produzione non ha rivelato i dettagli della trama o qualche elemento che riveli che tipo di atmosfera caratterizzerà il progetto. Robert Pattinson ha quindi spiegato: "L'unica cosa che è davvero più complicata, più di tutto il resto, è il rating. Non appena inizi a girare un film vietato ai minori sei libero di fare così tante cose".

La star ha proseguito parlando della versione di Bruce Wayne proposta in The Batman: "Per quanto riguarda il personaggio, voglio spingerlo ai limiti, portandolo fino a dove si può andare. E penso che Matt Reeves sia d'accordo. Si possono realizzare delle cose folli con quella parte".

Le prime foto dal set di The Batman che anticipavano la scena di un funerale, diffuse la settimana scorsa hanno dato ufficialmente il via all'attesa di ulteriori dettagli relativi alla lavorazione del film cinecomic che avrà nel cast anche Colin Farrell, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.